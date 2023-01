"Koh-Lanta" : Voici les candidats de la nouvelle saison qui arrive sur TF1 le 21 février 2023

Grâce

Grâce est maman de 3 garçons, et auto-entrepreneuse dans la plasturgie. Autant dire que les journées sont bien remplies, et que c’est l’éternelle course. Habituée à tout gérer dès son plus jeune âge, Grâce est une vraie pile électrique au caractère farouche et frondeur. Cette maman n’a pas sa langue dans sa poche, et sait s’imposer fermement et souvent sans douceur ! Mais son humour et son sens de la dérision viennent vite décrisper les situations. Avec un tel bagou, et le souhait de faire la fierté de ses garçons, Grâce pourrait bien étonner.