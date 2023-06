"Koh Lanta" : Frédéric est le gagnant de l'édition du « Feu sacré », regardez le dépouillement - Vidéo

Mardi 13 juin 2023 à partir de 21:10, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 la finale de l'édition du « Feu sacré » de "Koh-Lanta" qui a été remportée par Frédéric.

En première partie de soirée, TF1 a diffusé l'ultime épisode de "Koh-Lanta" dans lequel les trois finalistes, Nicolas, Tania et Frédéric se sont affrontés sur la mythique et plus belle épreuve : les poteaux.

Malgré son entaille au pied la veille de l'épreuve, c'est Frédéric qui est resté le dernier sur son poteau. Tania termine seconde et Nicolas troisième.

À la grande surprise de Nicolas, c'est finalement Tania que Frédéric a choisi d'emmener avec lui face au jury final, une dernière stratégie en vue de remporter l'édition du « Feu sacré » qui s'est révélée payante.

Frédéric remporte cette saison de "Koh-Lanta" et les 100.000 euros promis au vainqueur.

Nous vous proposons de voir ou de revoir le dépouillement et l'annonce de sa victoire.