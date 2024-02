"Koh-Lanta" : 2ème épisode sur TF1 mardi 20 février 2024

Mardi 20 février 2024 à 21:10, Denis Brogniart vous proposera de découvir sur TF1 le 2ème épisode de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité".

La grande aventure de Koh-Lanta est repartie sur les chapeaux de roue ! Et ces nouveaux naufragés ont eu une surprise de taille : des colliers d’immunité, aux pouvoirs inédits et puissants, sont cachés sur les camps, mais aussi sur les épreuves, et ailleurs !

Ils devront sans cesse être aux aguets car leurs destins dans l’aventure pourront en être grandement bouleversés ! Ils vont devenir des chasseurs d’immunité !

Le 1er conseil a laissé des traces avec l'élimination de Steve et l’objectif est de ne pas y retourner.

Une des tribus est plus en difficulté sur le camp et de forts caractères s’opposent !

Pour mieux affronter ce défi Koh-Lanta, des renforts de choix vont les rejoindre. Surprises en perspective !