Mardi 5 mars 2024 à 21:10, Denis Brogniart vous proposera de découvir sur TF1 le 4ème épisode de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité".

Dans ce 4ème épisode de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité", l'ambiance est à vif aux Philippines...

Les colliers d'immunités, plus nombreux dans cette saison, enflamment les esprits des aventuriers et un sac fouillé va faire naître des tensions sur le camp des rouges.

Face à eux, l'une épreuve les plus redoutées et mythique de Koh-Lanta : les radeaux. Pour l'emporter, ils vont devoir faire preuve d'unité et aller au bout d'eux-mêmes.