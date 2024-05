Koh-Lanta - 12ème épisode mardi 7 mai 2024 sur TF1, un départ sur décision médicale

Mardi 7 mai 2024 à 21:10, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le 12ème épisode de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité".

Après la révélation au grand jour de l'alliance secrète entre Amri et Meïssa lors du dernier conseil de l'aventure, les chasseurs d'immunité ne savent plus à qui se fier...

Désormais les ex-jaunes sont en sous-nombre et ils veulent reprendre la main.

Sur le qui-vive en permanence et en proie à la faim, les aventuriers doivent puiser dans leurs forces au plus profond d'eux-mêmes. Jour après jour, c'est un exploit de plus à réaliser.

Un collier d'immunité bien dissimulé va venir perturber le jeu et un aventurier va devoir quitter l'aventure sur décision médicale...

L'aventure des chasseurs d'immunité continue mardi 7 mai 2024 à 21:05 sur TF1.