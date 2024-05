Koh-Lanta - 14ème épisode mardi 21 mai 2024 sur TF1, atmosphère électrique sur le camp

Mardi 21 mai 2024 à 21:10, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le 14ème épisode de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité".

Mardi, les cœurs vont battre très fort dans Koh-Lanta pour les chasseurs d'immunité.

Sur le camp, l'atmosphère est électrique. Mais les chasseurs d'immunité ne doivent pas perdre de vue les ultimes épreuves avant l'orientation.

La dernière ligne droite de l'aventure sera chaotique : la nature menace avec l'arrivée d'un cyclone qui se forme au milieu du pacifique et qui se dirige sur les Philippines.

Les corps craquent et les cœurs explosent à la vue de leurs proches venus de si loin pour les soutenir sur la dernière épreuve de confort.

Dernière épreuve d'immunité, dernier totem de l'aventure. Le gagnant sera le premier des cinq finalistes de l'aventure.

Les stratégies s’emmêlent et les aventuriers en perdent leur latin ! Au bout du tunnel, la finale les attend et le dernier Conseil de l'aventure sera le plus important de l'aventure.

L'aventure des chasseurs d'immunité continue mardi 21 mai 2024 à 21:05 sur TF1.