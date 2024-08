"Koh-Lanta" : Visite guidée du camp des Rouges par Denis Brogniart (vidéo)

"Koh-Lanta" sera de retour le mardi soir sur TF1 à partir du 20 août 2024 avec une nouvelle saison inédite : « La tribu maudite ». En avant-première, découvrez le camp des Rouges avec Denis Brogniart.

C’est une saison de "Koh-Lanta" totalement inédite qui attend les téléspectateurs : plus d’aventuriers, plus de surprises, plus de risques d’être éliminé, et encore plus de retournements de situation !

22 nouveaux naufragés ont quitté leurs quotidiens pour venir découvrir Koh-Lanta et se frotter à la grande aventure !

Ils l’ignorent mais ils ne sont pas les seuls à s’engager dans cette nouvelle saison...

Deux figures marquantes de "Koh-Lanta" seront elles aussi de la partie : Frédéric, le grand gagnant de l’édition "Koh-Lanta le Feu Sacré" et Ugo, le grand héros du "Koh-Lanta La Légende", et gagnant de sa première saison à Johor en Malaisie.

Ces deux experts de "Koh-Lanta" mettront à profit leurs expériences, leurs connaissances et leurs réflexes pour aider les deux nouvelles tribus rouge et jaune.

Mais ni eux, ni bien sûr leurs nouveaux compagnons d’infortune, ne sont préparés à ce qui les attend...

Ils vont découvrir une grande nouveauté : la Tribu Maudite, qui va bouleverser tout ce qu’ils pensaient connaître de "Koh-Lanta" !

Ils devront tout faire pour éviter d’intégrer cette terrible Tribu Maudite, qui mettra en péril leur propre place dans l’aventure.

Les membres de la Tribu Maudite seront voués à un triste sort sur une île hostile, en marge de l’aventure… Ils devront tout faire pour s’en échapper !

Ainsi, la seule option pour eux sera de trouver un Anito blanc caché quelque part le long de la rivière qui serpente cette île perdue. Ces statuettes représentent les esprits protecteurs, issus d’une combinaison des forces des ancêtres et de la nature…

Alors, qui parviendra à se placer sous la protection des Anitos ? Qui saura se dépasser pour retrouver une place dans l’aventure, et ainsi éviter l’élimination ? Qui survivra à ce "Koh-Lanta, la Tribu Maudite" ?

La visite guidée du camp des Rouges

Denis Bogniart vous propose de découvrir en exclusivité le camp des Rouges, regardez :