4ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 10 septembre 2024 sur TF1, une épreuve inédite pour les naufragés

Mardi 4 septembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera le découvrir le 4ème épisode de "Koh-Lanta, la tribu maudite".

Dans ce 4ème épisode de "Koh-Lanta, la tribu maudite" les aventuriers vont devoir se dépasser et vont aller de surprise en surprise.

Pour la première fois, Rouges et Jaunes vont participer à une épreuve totalement inédite dans toute l'histoire de "Koh-Lanta".

Pour ceux qui sont isolés sur l'île de la tribu maudite, l'envie de s'en échapper se fait de plus en plus pressante.

Alors que les personnalités se révèlent et s'entrechoquent, les deux héros Ugo et Frédéric tentent de garder le contrôle à leurs risques et périls.

"Koh-Lanta, la tribu maudite", l'aventure continue sur TF1 mardi 10 septembre 2024 à 21:10.