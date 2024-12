"Koh-Lanta" mardi 3 décembre 2024 : La finale avec Thibault, Ilyesse et Charlotte sur le Poteaux

Mardi 3 décembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de suivre la grande finale de "Koh-Lanta, la Tribu Maudite" qui va désigner le vainqueur de cette édition.

Mardi soir sur TF1, c'est l'apothéose de "Koh-Lanta, la Tribu Maudite" !

Thibault, Ilyesse et Charlotte, les gagnants de l'épreuve d'orientation, sont les trois finalistes qui vont s'affronter sur la mythique épreuve des Poteaux.

Là, plantés face à l'immensité du Pacifique Nord, qui restera en place le plus longtemps et pourra alors choisir son co-finaliste ?

Les deux derniers aventuriers restants seront alors départagés par le Jury Final.

L’un de ces rescapés remportera 100 000 euros et le titre envié d'ultime aventurier, après plus de quarante jours d'efforts et de privations !