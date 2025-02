"Koh-Lanta" : La revanche des 4 Terres, nouvelle saison sur TF1 à partir du 25 février 2025

"Koh-Lanta" fera son grand retour sur TF1 mardi 25 février 2025 à 21:10 sur TF1 pour une nouvelle saison baptisée : "La revanche des 4 Terres".

En 2020, aux Fidji, c’est l’Est qui avait remporté la compétition, en la personne d’Alexandra, valeureuse maman de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers.

Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

Alors, est-ce-que l’Est conservera son titre ?

Ou est-ce que l’une des trois autres régions prendra sa revanche ?

Les paris sont lancés et la rose des vents va tourner !