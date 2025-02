"Koh-Lanta" : voici les 6 aventuriers du Nord dans la revanche des 4 terres (vidéo)

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter le Nord de la France dans la prochaine édition de "Koh-Lanta, la revanche des 4 terres" à partir du 25 février 2025 sur TF1.

En 2020, aux Fidji, c’est l’Est qui avait remporté la compétition, en la personne d’Alexandra, valeureuse maman de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers.

Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

Alors, est-ce-que l’Est conservera son titre ?

Ou est-ce que l’une des trois autres régions prendra sa revanche ?

Les paris sont lancés et la rose des vents va tourner !

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter le Nord

Andréa

24 ans

Etudiante

Loiret (45)

Pour sa famille, Andréa est encore une petite princesse fragile qui a peur de tout. Koh-Lanta est pour elle un rêve de petite fille, une manière de montrer à sa famille qu’elle n’est plus la « chochotte » qu’il ont connue. Consciente qu’elle n’est pas tout à fait taillée pour l’aventure (elle a peur des insectes, de nager au large, elle n’aime pas le sport...), l’aspect stratégique du jeu est ce qui la stimule le plus. Elle qui se définit comme très cérébrale. Elle compte sur son esprit d’analyse, sa capacité à décrypter les autres et à les pousser à bout pour réaliser un coup de maître !

Joana

32 ans

Gérante d’un salon de beauté

Seine-Saint-Denis (93)

Véritable pile électrique, Joana aime la moto, les sauts en parachute et les voyages en sac à dos avec son conjoint qu’elle n’a jamais quitté plus de trois jours. Passionnée par la gymnastique artistique, elle en a pratiqué pendant 17 ans. Mais suite à un problème de croissance, elle a dû envisager une autre voie. Combattive, Joana s’est lancée dans une carrière de coiffeuse. Elle a créé son propre salon de beauté et a diversifié ses activités, notamment avec la pratique des massages drainants. Pour elle, Koh-Lanta correspond à sa vision de la vie. Elle aime l’adrénaline, l’aventure et veut se surpasser pour prouver qu’elle est une véritable aventurière

Claire

37 ans

Scénographe produit

Val-de-Marne (94)

Claire a la vie rêvée selon elle : un travail qu’elle adore, une histoire d’amour idyllique avec « l’homme de sa vie » et deux beaux enfants. Claire est jolie, fraîche, spontanée et combattive. Garante de l’image de marques de prêt-à-porter, ses vitrines sont au diapason de sa vie, parfaites. Elle impose ses idées avec le sourire, tout en douceur. Claire vient sur Koh-Lanta pour se confronter aux difficultés, prouver que sous ses airs parfois sophistiqués, elle est une véritable guerrière au mental d’acier

Allan

25 ans

Docker

Nord (59)

Allan est fier d’être docker sur le port de Dunkerque. Très souriant, c’est un vrai « bon gars » comme on dit chez lui, un jeune homme chaleureux, généreux et travailleur. Fou amoureux de Chloé depuis cinq ans, Allan est un romantique qui rêve de s’installer avec son « âme sœur » pour construire une famille. Grand sportif, il passe son temps à la salle de sport, à la fois pour entretenir les muscles nécessaires à son métier et pour sculpter ce corps dont il est très fier aujourd’hui. Koh-Lanta est pour lui le défi de sa vie. Il veut prouver à ses proches que son gros caractère ne sera pas un frein et qu’il peut les surprendre par son intelligence de jeu. Il veut épater sa famille d’autant que sa maman, Marjorie, a elle aussi déjà participé à Koh-Lanta, en 2017, au Cambodge ! Il veut faire mieux qu’elle…

Mohamed

30 ans

Educateur sportif

Nord (59)

Mohamed est éducateur sportif. Sa spécialité : le Parkour, discipline qui consiste à passer les obstacles et mobiliers urbains de la façon la plus athlétique possible. Vice-champion du monde en Parkour, il excelle aussi en Chase tag (course-poursuite). Mohamed se sent prêt pour les épreuves de Koh-Lanta et il veut montrer à ses jeunes que lui aussi peut être confronté aux difficultés et les surmonter à force d’efforts et de mental. Il vise la victoire.

Frédéric

56 ans

Directeur service des sports

Seine-et-Marne (77)

A 56 ans, Frédéric a consacré toute sa vie au sport. Professeur d’EPS pendant 15 ans, il est aujourd’hui directeur du service des sports de sa ville. Fréderic est aussi instructeur de krav-maga. Une discipline qui le passionne pour la confiance en soi qu’elle permet de développer et qu’il a à cœur d’enseigner, notamment aux plus fragiles. Père de trois enfants, sans cesse tourné vers les autres, Frédéric veut vivre une aventure pour lui. Koh-Lanta c’est le défi ultime qui lui permettra de voir ce qu’il vaut à « son âge »…