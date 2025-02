"Koh-Lanta" : voici les 6 aventuriers de l'Ouest dans la revanche des 4 terres (vidéo)

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter l'Ouestde la France dans la prochaine édition de "Koh-Lanta, la revanche des 4 terres" à partir du 25 février 2025 sur TF1.

En 2020, aux Fidji, c’est l’Est qui avait remporté la compétition, en la personne d’Alexandra, valeureuse maman de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers.

Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

Alors, est-ce-que l’Est conservera son titre ?

Ou est-ce que l’une des trois autres régions prendra sa revanche ?

Les paris sont lancés et la rose des vents va tourner !

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter l'Ouest

Romane

20 ans

Coach sportive

Loire Atlantique (44)

Cette jeune fille de 20 ans, Nantaise et fière de l’être, est actuellement en formation pour devenir coach sportive. Le sport, c’est toute sa vie, et plus particulièrement le foot, une passion familiale. Romane et ses proches sont d’ardents supporters des Canaris. Romane joue au foot depuis toute petite, et malgré ses belles performances sportives, elle a toujours du mal à être fière d’elle. Koh-Lanta serait l’occasion de prouver qu’elle est capable de grandes choses.

Noémie

32 ans

Cheffe d’entreprise

Ille-et-Vilaine (35)

A 32 ans, Noémie est une femme sûre d'elle, déterminée et qui sait s'imposer. Cette cheffe d'entreprise gère 5 maroquineries. Elle a repris l’affaire familiale à la retraite de ses parents; elle emploie près de 20 personnes. En vraie Bretonne, elle a une relation fusionnelle avec la mer et a été championne de haut niveau en voile, sport qu’elle pratique encore régulièrement. Constamment à la recherche du dépassement de soi et éternelle insatisfaite, Noémie vient chercher sur Koh-Lanta les limites qu’elle n’a pas encore trouvées !

Cynthiana

39 ans

Agent immobilier

Tarn-et-Garonne (82)

Avec son accent du Sud-Ouest et sa bonne humeur, Cynthiana est authentique, nature et spontanée. Ayant perdu son père très jeune, elle a développé son esprit d’initiative, et aux côtés de sa mère, elle s’est beaucoup occupée de ses 5 petits frères. Agent immobilier, elle est fière d’avoir monté sa propre agence. Elle y emploie notamment sa mère avec laquelle elle a une relation très fusionnelle et a pour ambition d’ouvrir 5 autres agences, une pour chacun de ses frères.

Maël

27 ans

Pâtissier

Finistère (29)

Dynamique, franc et sympathique, Maël est un garçon de 25 ans plein de bagou. Il vit dans le Finistère et ne quitterait cet endroit pour rien au monde. La mer et les copains lui manqueraient trop ! Très attaché à ses racines, il travaille comme pâtissier dans la boulangerie familiale de ses parents. Fan de Koh-Lanta depuis tout petit, Maël, compétiteur acharné, pense avoir le mental et le physique pour aller jusqu’au bout.

Mehdi

27 ans

Chauffeur poids lourd

Lot-et-Garonne (47)

Mehdi fait du rugby à XIII depuis qu'il est tout petit, il est aujourd’hui en contrat semi-professionnel depuis 8 ans. Un sport qui l’a aidé à se canaliser et se défouler sur un terrain plutôt qu’à l’école. Pompier volontaire, il rêve d’en faire son métier. Alors en attendant d’être prêt pour le concours, il a passé son permis poids lourds et travaille en tant que chauffeur livreur. Ayant grandi avec Koh-Lanta, Mehdi vient réaliser son rêve d’enfant et montrer qu’il est un aventurier valeureux. S’il gagne les 100 000 euros, la moitié sera pour remercier sa mère d’avoir été aussi forte pour ses 4 enfants.

Jérôme

52 ans

Ex-militaire

Landes (40)

Engagé à 18 ans dans l’armée car il rêvait « de bagarre et d’aventure », Jérôme a fait une carrière militaire chez les parachutistes. Il y a 12 ans, il a décidé de retrouver une vie plus « rangée » pour privilégier les moments en famille et profiter de la douceur de vie des Landes. Il est en couple depuis 30 ans, sa femme et leurs 2 filles sont les piliers de sa vie. Aujourd’hui, il se consacre à la mécanique puisqu’il est en train de passer son CAP en vue d’une reconversion. Passionné de vieilles motos qu’il collectionne, il passe des heures dans son garage à les retaper. Jérôme vient sur Koh-Lanta car il du mal à résister à l’appel de l’aventure. Il espère être moteur sur les épreuves et fédérer sa tribu sur le camp.