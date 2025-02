"Koh-Lanta" : voici les 6 aventuriers du Sud dans la revanche des 4 terres (vidéo)

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter le Sud de la France dans la prochaine édition de "Koh-Lanta, la revanche des 4 terres" à partir du 25 février 2025 sur TF1.

En 2020, aux Fidji, c’est l’Est qui avait remporté la compétition, en la personne d’Alexandra, valeureuse maman de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers.

Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

Alors, est-ce-que l’Est conservera son titre ?

Ou est-ce que l’une des trois autres régions prendra sa revanche ?

Les paris sont lancés et la rose des vents va tourner !

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter le Sud

Naïs

25 ans

Educatrice spécialisée

Bouches-du-Rhône (13)

Amoureuse de sa ville, Naïs a grandi aux côtés de sa mère et de sa grand-mère, ses « deux lionnes », comme elle les appelle. Elle est éducatrice spécialisée dans des foyers de la protection de l’enfance où les journées peuvent être parfois difficiles, mais rien n’impressionne Naïs, qui a le cuir dur. Naïs sait qu’elle peut parfois paraitre fermée, mais derrière cette carapace se cache une jeune femme sympathique et authentique ! Très fière, elle s’est toujours considérée comme une guerrière : elle vient à Koh-Lanta pour le prouver !

Jessica

38 ans

Restauratrice

Bouches-du-Rhône (13)

Jessica et son mari sont restaurateurs dans le village de leur enfance non loin de Marseille, au pied de la Sainte-Baume. Jessica ne quitterait pour rien au monde ce paysage qui l’apaise et qui leur permet d’élever leurs deux enfants dans un environnement préservé. Déterminée, courageuse et débrouillarde, Jessica envisage Koh-Lanta à la fois comme un cadeau pour elle-même, mais aussi une manière de rendre fiers ses enfants.

Pauline

39 ans

Maître-nageuse

Corse du Sud (2A)

Pétillante et pleine d’humour, Pauline est une tornade qui emporte tout sur son passage. Maître-nageuse, elle est arrivée en Corse il y a 11 ans pour une saison et elle y est restée par amour. Aujourd’hui, elle dirige sa propre école vers Ajaccio. Elle enchaîne les cours de natation, d’aquagym et sa spécialité : le mermaiding, la nage en tenue de sirène ! Pauline passe ses journées dans l’eau 7 jours sur 7. Maman hyperactive de deux enfants, elle leur enseigne que dans la vie tout est possible, il suffit juste d’y croire. D’ailleurs, elle vient pour gagner Koh-Lanta !

Adrien

23 ans

Ingénieur

Bouches-du-Rhône (13)

Avec son diplôme d’ingénieur, Adrien aurait pu avoir une vie toute tracée. Mais sa fibre artistique et son goût pour l’aventure ont pris le dessus ! Adrien enchaîne les périples à l’étranger ou en France, seul sur son vélo pour récolter des fonds dans un but humanitaire. Ce sens de l’entraide et de la débrouillardise lui vient de sa longue expérience chez les scouts. Koh-Lanta est pour lui la suite logique à son parcours. Habitué aux galères, il est persuadé d’avoir le mental pour aller loin !

Pierre-Marie

39 ans

Chef d’entreprise BTP

Drôme (26)

Pierre-Marie est un optimiste qui parle fort et voit toujours le verre à moitié plein. Figure incontournable de son village dans lequel il a grandi et auquel il est très attaché, il est aussi un membre important de l’équipe régionale de joute nautique, une passion familiale. Compétiteur dans l’âme, Pierre-Marie veut prouver qu’avec de l’audace, on peut aller très loin. Cet entrepreneur dans le bâtiment veut offrir la victoire à ses enfants, être leur héros.





Jérôme

43 ans

Peintre en bâtiment

Pyrénées-Orientales (66)

Peintre en bâtiment comme l’était son père, Jérôme a créé sa société il y a 24 ans et travaille sans relâche, depuis. Très investi dans la vie de son village, il fait partie d’une troupe de danse folklorique catalane. Il veut promouvoir la culture catalane et son beau pays, qu’il ne cesse de parcourir, notamment les pentes du Canigou ! Coureur de fond, il a l’habitude des longs efforts et de la persévérance. Jérôme veut la victoire, pour lui et pour sa région !