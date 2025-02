"Koh-Lanta" : Denis Brogniart présente l'île de l'exil, un endroit particulièrement inhospitalier de cette nouvelle saison (vidéo)

Dans cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", qui débute mardi 25 février à 21:10 sur TF1, l'île de l'exil sera l'endroit que les équipes devront à tout prix éviter lors des jeux de confort. Explications...

Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh-Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers.

Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh-Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

Parmi les nouveautés, l'île de l'exil, un endroit particulièrement inhospitalier qu'il faudra éviter lors des jeux de confort.

Dans chaque jeu de confort il y aura deux récompenses. L'équipe qui l'emportera choisira parmi ces deux récompenses. La tribu qui prendra la deuxième place se verra attribuer la seconde récompense. La tribu qui sera troisième repartira bredouille sur son campement. En revanche, pour la 4ème tribu les choses seront beaucoup plus compliquées car elle aura une punition qui sera de partir pendant 24 heures sur l'île de l'exil.