Finale de "Koh-Lanta" avec Jérôme, Gaëlle et Maël sur les Poteaux, mardi 24 juin 2025 sur TF1 (vidéo)

Mardi 24 juin 2025 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de suivre la grande finale de "Koh-Lanta, la revanche des 4 Terres" avec la mythique épreuve des Poteaux.

Dans une saison marquée par le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh-Lanta et après une course d'orientation palpitante, ils seront trois finalistes à affronter la mythique épreuve des Poteaux : Jérôme (Catalan), Gaëlle et Maël. Mais à la fin, il n'en restera qu'un !

Alors, qui restera en équilibre le plus longtemps et pourra choisir son co-finaliste ?

Qui des deux Finalistes sera sacré vainqueur de cette édition par le Jury Final ?

Quelle terre sera sacrée grande gagnante par la même occasion ?

L'ultime aventurier, qui remportera les 100 000 euros après plus de 40 jours d'efforts et de privations, sera-t-il du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest ?

Ne manquez pas la Finale de "Koh-Lanta, la Revanche des 4 Terres", mardi soir sur TF1.