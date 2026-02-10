La nouvelle saison de "Koh-Lanta", les reliques du destin, débutera le 3 mars 2026 sur TF1 (vidéo)

Mardi 3 mars 2026 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la nouvelle saison tant attendue de "Koh-Lanta" baptisée « Les reliques du destin ».

20 nouveaux naufragés viennent se confronter à la dure loi de Koh-Lanta. Mais ils vont être surpris ! L'aventure leur réserve un sort totalement inédit et qui peut, à tout instant, bouleverser le destin de chacun d'entre eux.

Dans la mystérieuse "Antre du Destin", des poteries contenant les "Reliques de Koh-Lanta" vont avoir une influence inédite sur le cours de l'aventure. Dans Koh-Lanta, traditionnellement, pour les aventuriers tout se termine au Conseil, mais cette année, pour la première fois, c'est aussi ici que pour certains d'entre eux, tout va pouvoir recommencer ! L'aventurier éliminé par ses pairs, peut être sauvé par les "Reliques du Destin" s'il choisit la bonne poterie.

Certaines poteries contiennent le pouvoir de provoquer un adversaire en duel, immédiatement sur le site du Conseil. Le gagnant de ce duel ultime sera sauvé quand le perdant sera, lui, définitivement éliminé. D'autres Reliques contiennent des avantages stratégiques et d'autres encore sont vides et n'offriront ainsi aucune chance de retour à l'aventurier éliminé par les votes lors du conseil. Pour garder leur place dans Koh-Lanta, les aventuriers auront besoin d'intuition, voire de chance. Mais au final, seul leur mérite les sauvera !

Les "Reliques du Destin" vont compliquer les stratégies, et demander encore plus de capacités d'adaptation aux aventuriers car toutes et tous, et à tout moment, ne seront jamais à l'abri d'une élimination. Les aventuriers vont devoir repousser leurs limites dans l'aventure, mais aussi dans leurs stratégies ! C'est une grande épopée qui attend les 20 concurrents, entre expéditions en autonomie et résistance hors pair aux privations, la nouvelle promotion d'aventuriers va vous impressionner.