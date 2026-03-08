recherche
"Koh-Lanta" : 2ème épisode mardi 10 mars 2026 sur TF1, les nerfs se tendent... (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 mars 2026 193
Mardi 10 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 2ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin".

Après l'élimination surprise de Françoise, première victime des « reliques du destin » de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", l'aventure continue pour les 19 naufragés.

Avec son collier d'immunité remporté au premier conseil après avoir gagné son duel contre Françoise, Lionel va mener la danse... Qu'ils le veuillent ou pas, les Lahoy vont devoir composer avec celui qu'ils avaient décidé d'éliminer.  Après leur première défaite à l'immunité, les rouges doivent de ressaisir.

Après trois jours d'aventure, les corps commencent à souffrir, et les nerfs se tendent... Des caractères se révèlent incompatibles...

L'aventure et belle et bien lancée et les « reliques du destin » peuvent contrecarrer les plans des naufragés.

"Koh-Lanta : les reliques du destin", l'aventure continue sur TF1 mardi 10 mars 2026 à 21:10.

Extrait vidéo

Lionel, béni des dieux de Koh-Lanta ?

Publié dans Koh-Lanta, Mardi
Suivez nous...