"Koh-Lanta : les reliques du destin", 5ème épisode mardi 7 avril 2026 sur TF1

Mardi 7 avril 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 5ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin".

L'aventure continue aux Philippines pour les 15 naufragés.

Après deux victoires consécutives face aux Jaunes, les Rouges veulent poursuivre sur leur belle lancée. Eux qui sont un de moins comptent bien renverser la tendance et revenir à égalité avec les Jaunes : 7 aventuriers dans chaque tribu.

Chez les Jaunes, après avoir dominé les Rouges et encaissé deux défaites consécutives, le doute s'installe.

À l'approche de la réunification, chaque victoire peut tout faire basculer.

Entre exploits et esprit d'aventure, "Koh-Lanta : les reliques du destin" perturbe les naufragés...

"Koh-Lanta : les reliques du destin", l'aventure continue mardi 7 avril 2026 à 21:10 sur TF1.