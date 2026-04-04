"66 Minutes" dimanche 5 avril 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Low cost : quand la valise coûte plus cher que le billet

Prendre l’avion à petit prix ? Pas toujours. Aujourd’hui, sur certaines compagnies low cost, une valise cabine supplémentaire coûte entre 30 et 60 euros… contre 20 euros pour le billet. Un paradoxe qui surprend de plus en plus de passagers : transporter ses affaires peut coûter bien plus cher que le vol lui-même.

Résultat, la valise cabine est devenue un véritable casse-tête. Dimensions au centimètre près, poids strictement contrôlé et à la moindre erreur, la facture tombe. Dans les aéroports, les scènes se multiplient : bagages compressés, objets retirés à la dernière minute, vêtements superposés, tout est bon pour éviter de payer. Mais comment arrêter les frais ? Des solutions existent.



Goéland : un voisin très envahissant

Salissures, cris, attaques, dans certaines villes, les goélands rendent la vie impossible aux habitants. Nichés sur les toits, ils s’en prennent parfois aux passants : une centaine d’attaques sont recensées chaque année en France. Et avec l’arrivée du printemps, de nouveaux oiseaux s’apprêtent à sortir de l’œuf au grand dam des riverains. Protégés, ils ne peuvent pas être éliminés. Mais entre nuisances et protection de l’espèce, la cohabitation vire au bras de fer.

Eau du robinet : un risque sous-estimé ?

En France, des centaines de communes font face à une eau impropre à la consommation.

En cause : des polluants comme les PFAS, ces “polluants éternels”, ou encore le CVM, classé cancérogène. Des contaminations révélées ces derniers mois, parfois tardivement. Résultat : des habitants contraints d’acheter de l’eau, avec des coûts élevés. Et surtout, une inquiétude qui monte pour leur santé et celle de leurs enfants. Un problème encore largement sous-estimé.



Resto d’autoroute : l’indépendant qui refuse de fermer

Sur l’A61, entre Toulouse (Haute-Garonne) et Carcassonne (Aude), une institution des bords de route est en danger. La Dînée, dernier restaurant indépendant d’aire d’autoroute, pourrait bien disparaître. Face aux géants du secteur, son patron se bat pour préserver ce modèle unique. Depuis plus de 40 ans, l’adresse attire les automobilistes avec son cassoulet maison à 24 euros, servi à près de 150 clients chaque jour. Mais ici, ce qui fait la différence, c’est aussi l’accueil : habitués fidèles, ambiance conviviale, et même de l’attente pour décrocher une table. Dans un univers dominé par les chaînes standardisées, La Dînée résiste encore. Mais la pression est forte et ce restaurant risque de perdre, d’ici un an, sa concession. Derrière ce combat, c’est une certaine idée de la pause sur autoroute qui pourrait bien s’éteindre.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Vide-greniers : la saison est enfin lancée !

Avec le retour des beaux jours, ils envahissent villes et villages : les vide-greniers signent leur grand retour. Près de 50 000 événements sont organisés chaque année en France, un succès qui ne se dément pas. Pour beaucoup, c’est devenu le rendez-vous incontournable pour faire de bonnes affaires ou arrondir ses fins de mois.

Derrière ces allées remplies d’objets oubliés, la concurrence est rude. Sur certains événements, des centaines d’exposants se disputent l’attention de milliers de visiteurs. Pour espérer vendre, il faut se démarquer : stands bien remplis, objets soigneusement sélectionnés, prix attractifs, tout se joue en quelques heures. Et parfois, ces ventes prennent une tournure plus personnelle. Vider une maison de famille, se séparer d’objets chargés d’histoire, derrière chaque stand, il y a aussi des histoires de vie.

Entre bonnes affaires, débrouille et émotions, les vide-greniers sont bien plus que de simples marchés : un véritable phénomène populaire.