7ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 21 avril 2026 sur TF1, début de l'aventure individuelle

Mardi 21 avril 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 7ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin" dans lequel l'aventure individuelle commence dans la tribu réunifiée.

Après l'infiltration éclair qui a mal tourné pour Jonathan lors de la rencontre des ambassadeurs, l'aventure se poursuit aux Philippines.

C'est désormais une aventure individuelle qui démarre pour la tribu réunifiée. Et tout est possible, car il y a encore 7 ex-rouges face à 7 ex-jaunes.

Les alliances de couleurs vont-elles tenir ? Les affinités des premiers jours vont-elles prendre le dessus ?

Les amitiés hommes et femmes vont-elles perturber les choses ?

Gagner le premier totem d'immunité individuel sera donc crucial. Plusieurs aventuriers se sentent en danger et d'autres veulent briller...

Dans ces nouvelles conditions, qui fera les frais du conseil de la réunification ?

"Koh-Lanta : les reliques du destin", l'aventure continue mardi 21 avril 2026 à 21:10 sur TF1.