"66 Minutes" dimanche 19 avril 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Pique-nique : comment s’équiper comme un pro

Aux beaux jours, impossible d’y échapper : le pique-nique fait son grand retour. Mais oubliez le sandwich vite fait et la vieille nappe, place à une version beaucoup plus fun et tendance ! Aujourd’hui, tout est pensé pour transformer ce moment en expérience canon.

Paniers 3-en-1 ultra pratiques, couvertures imperméables et design, glacières high-tech capables de garder vos boissons glacées pendant des heures, voire de fabriquer des glaçons en pleine nature ! Même les amateurs de plats chauds ont leur solution avec des kits nomades pour cuisiner ou réchauffer sur place.

Arrêts maladie à vendre

Les arrêts de travail explosent à nouveau. En 2025, le taux d’absentéisme des salariés grimpe à 4,98 %, en hausse de près de 3 % sur un an. Et les arrêts de plus de 90 jours atteignent un niveau record.

Mais derrière ces chiffres, les fraudes inquiètent aussi. Arrêts de complaisance, certificats douteux, abus répétés : près de 3 salariés arrêtés sur 10 reconnaissent que leur absence n’était pas directement liée à leur santé.

Philippe Etchebest : un chef au top

Chef étoilé, MOF, star de la télé, Philippe Etchebest ne ralentit pas. À Bordeaux, il ouvre une table plus accessible, sans renier son exigence : produits impeccables, cuisine française maîtrisée, carte courte et efficace.

Mais derrière l’assiette, une même rigueur de fer, héritée du rugby. Portrait intime d’un chef exigeant, entre parcours hors norme, valeurs profondes et quête permanente d’excellence.

Vols de vélos : une épidémie sans frein

Chaque jour, plus de 1 000 vélos sont volés en France, souvent en quelques minutes. Antivols inefficaces, revente éclair sur internet, et même des gangs organisés qui attaquent des magasins entiers : les voleurs ont une longueur d’avance. Face à ça, des solutions : marquage obligatoire, antivols plus résistants testés, et vélos pliants à garder toujours avec soi. Suffisant pour stopper l’hémorragie ?

Piscine et spa gonflables : jetez-vous à l’eau

Elles envahissent les jardins dès l’été : piscines à 30 euros, spas chauffants ultra tentants. Mais attention, car la facture grimpe vite : électricité, produits, entretien, réparations. Sans parler des modèles qui ne tiennent pas deux saisons. Alors comment profiter sans exploser le budget ? Quelles sont les solutions pour plonger sans se faire avoir ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Marché de Sarlat : quand le terroir fait son show

Le week-end de Pâques a sonné le coup d’envoi : à Sarlat, le marché refleurit et la saison est officiellement lancée. Oubliez les supermarchés aseptisés ! Ici, c’est une forteresse gourmande à ciel ouvert où l’histoire se déguste à chaque coin de rue. Dès les premiers beaux jours, des milliers de visiteurs affluent dans les ruelles pavées de la cité médiévale pour découvrir les trésors du Périgord et renouer avec un art de vivre authentique.

Sur les étals, les traditions se transmettent avec fierté. Certaines familles incarnent à elles seules l’âme du marché, perpétuant des savoir-faire ancestraux autour des produits stars de la région. Le canard, véritable emblème local, s’invite sur toutes les tables et continue de faire la réputation gastronomique de la ville.

Mais derrière cette carte postale vivante, la concurrence est rude. Producteurs et commerçants doivent redoubler d’efforts pour se démarquer, défendre leurs produits et imposer leur identité face à des références déjà bien installées. Fromages fermiers, spécialités régionales : chacun mène sa bataille pour exister sur ce marché d’exception.