9ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 28 avril 2026 sur TF1, de nouvelles reliques dans l'antre du destin (vidéo)

Mardi 28 avril 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 9ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin" dans lequel l'aventure individuelle s'envole et de nouvelles alliances jaillissent.

Après l'élimination d'Ulrich qui s'est jouée sur tirage au sort, l'aventure se poursuit aux Philippines.

L'aventure individuelle s'envole et les naufragés feront face à de nouvelles reliques du destin aux pouvoirs puissants, leur destinée pouvant en être bouleversée.

Sept nouvelles poteries avec de nouvelles reliques.

Dans trois poteries, il n'y aura rien.

Dans deux poteries, il y aura une privation de vote : l'éliminé avant de partir privera pour le conseil suivant l'un de ceux qui sera encore en compétition de voter !

Dans une poterie, il y aura un duel de riposte.

Enfin dans la dernière poterie, une relique totalement inédite : celui qui sera éliminé défiera dans une épreuve deux personnes, l'aventurier de son choix qui sera encore dans la compétition et le dernier éliminé au précédent Conseil. Ce sera donc un duel à trois. Le vainqueur et le deuxième restent dans l'aventure. Le dernier sera éliminé.

Se battre pour rester dans l'aventure

Jade, qui a obtenu le collier d'immunité transmis par Ulrich, va devoir jouer finement pour espérer remettre les jaunes à égalité avec les rouges.

L'instinct de survie va faire jaillir de nouvelles alliances...

Deux épreuves mythiques attentent les aventuriers : le tir à l'arc avec à la clé de la nourriture, une connexion avec leurs proches et le parcours du combattant sur lequel il faudra se battre pour gagner l'immunité.

Bien des surprises attendent les naufragés mardi soir sur TF1...