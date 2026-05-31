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14ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 2 juin 2026 sur TF1, en route vers l'orientation

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 269
14ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 2 juin 2026 sur TF1, en route vers l'orientation

Mardi 2 juin 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 14ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin".

Les naufragés vont vivre leur dernière épreuve d'immunité, dernière ligne droite avant la grande finale de "Koh-Lanta". La gagner c'est assurer sa place pour l'orientation, la perdre ce sera l'élimination directe.

Qui fera partie de la mythique épreuve d'orientation ? Les trois ex-jaunes parviendront-ils à se tirer d'affaire encore une fois ? Le conseil éliminatoire sera redouté.

Dans ce 14ème épisode les coups au cœur vont s'enchainer, et les Reliques du Destin vont surprendre...

Clarisse détient un secret depuis le début de l'aventure : dans l'Antre du Destin se cache une 9ème poterie cachée... La benjamine pourrait totalement renverser le jeu si près du but...

Dernière modification le dimanche, 31 mai 2026 12:38
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