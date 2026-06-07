15ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 9 juin 2026 sur TF1, l'épreuve de l'Orientation

Mardi 9 juin 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 15ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin" dans lequel les premiers finalistes vont se disputer la mythique épreuve de l'orientation.

L’édition 2026 de Koh-Lanta aux Philippines, marquée par la mécanique inédite et redoutable de l'Antre du Destin, touche à sa fin.

Après l'élimination brutale de Zakariya aux dominos lors du 14ème épisode, le carré final pour la mythique épreuve de l'Orientation est presque dessiné.

L'identité du dernier finaliste est suspendue au "duel de riposte" le plus attendu de la saison qui va se jouer entre Guillaume et Daniel. Déjà éliminé puis revenu dans le jeu après avoir terrassé Lola et Jade lors d'un affrontement à quatre, Guillaume a de nouveau été éliminé par le conseil... avant d'être sauvé par la relique de Clarisse.

Le sprint final est lancé dans les paysages paradisiaques mais impitoyables de Caramoan. Entre la fraîcheur stratégique de Clarisse, l'efficacité de Cynthia, la résilience de Caroline et l'issue du duel Daniel / Guillaume, cette finale des Reliques du Destin s'annonce d'ores et déjà légendaire.

Qui montera sur les mythiques Poteaux de "Koh-Lanta" lors de la Grande Finale qui sera diffusée le 23 juin sur TF1 ? Réponse mardi soir...