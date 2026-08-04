"Koh-Lanta" de retour sur TF1 dès le 25 août 2026 dans une édition « All Stars »

Denis Brogniart vous donne rendez-vous sur TF1 mardi 25 août 2026 à 21:10 pour le lancement de "Koh-Lanta, All Stars", une édition qui regroupe 18 concurrents emblématiques du jeu qui ont traversé le monde pour débarquer sur un minuscule îlot, baigné par les eaux du Pacifique, au sud du Panama.

Camille, Charlotte, Christina, Clémentine, Dorian, Freddy, Jacques, Joana, Laure, Lola, Maxime, Moussa, Naoil, Nicolas, Tania, Ugo, Vincent et Yassin sont les aventuriers de ce "Koh-Lanta, All Stars".

En partant, ils ne savaient pas qui seraient leurs adversaires mais surtout, ils étaient loin d’imaginer que cette nouvelle épopée n’aurait rien à voir avec celles qu’ils ont vécues précédemment.

L’aventure évolue et ce "Koh-Lanta, All Stars" leur réserve d’immenses surprises, du premier au dernier jour !

Ils ne sont pas prêts et vous non plus !

Pas de round d’observation, la nouveauté s’invite dès les premières minutes et va déstabiliser les aventuriers qui pensaient tout connaître de "Koh-Lanta" car l’aventure commencera en "Destins Liés" !

Ces 18 aventurières et aventuriers aguerris, qui ont marqué de leur empreinte les 9 éditions dont ils sont issus, vont disputer une saison totalement folle : des performances hors normes sur les épreuves, des techniques de survie jamais vues auparavant, des retournements de situation étonnants et des coups de bluff magistraux à montrer dans toutes les écoles de stratégie.