"Koh-Lanta" de retour sur TF1 dès le 25 août 2026 dans une édition « All Stars »

Camille, Charlotte, Christina, Clémentine, Dorian, Freddy, Jacques, Joana, Laure, Lola, Maxime, Moussa, Naoil, Nicolas, Tania, Ugo, Vincent et Yassin sont les aventuriers de ce "Koh-Lanta, All Stars".
En partant, ils ne savaient pas qui seraient leurs adversaires mais surtout, ils étaient loin d’imaginer que cette nouvelle épopée n’aurait rien à voir avec celles qu’ils ont vécues précédemment.
L’aventure évolue et ce "Koh-Lanta, All Stars" leur réserve d’immenses surprises, du premier au dernier jour !
Ils ne sont pas prêts et vous non plus !
Pas de round d’observation, la nouveauté s’invite dès les premières minutes et va déstabiliser les aventuriers qui pensaient tout connaître de "Koh-Lanta" car l’aventure commencera en "Destins Liés" !
Ces 18 aventurières et aventuriers aguerris, qui ont marqué de leur empreinte les 9 éditions dont ils sont issus, vont disputer une saison totalement folle : des performances hors normes sur les épreuves, des techniques de survie jamais vues auparavant, des retournements de situation étonnants et des coups de bluff magistraux à montrer dans toutes les écoles de stratégie.