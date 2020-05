“Koh-Lanta” : Régis a été éliminé, regardez sa réaction juste après le conseil (vidéo)

Vendredi soir sur TF1, Denis Brogniart vous a proposé de suivre un nouvel épisode de “Koh-Lanta : l'île des Héros” au cours duquel deux aventuriers ont été éliminés aux portes de la grande finale.

Et c'est tout d'abord Eric qui a été éliminé lors de l'épreuve d'immunité qui a été remportée par Claude qui totalise à présent le record de victoires sur “Koh-Lanta”.

Claude est donc certain à présent d'aller en finale, il possède le Totem, un collier d'immunité et deux votes au conseil !

L'élimination s'est jouée entre Alexandra et Régis. Et Claude a fait basculer le destin de Régis : il n'a cédé a aucun aventurier son collier d'immunité et a voté deux fois contre Régis, lui rendant ainsi la monnaie de sa pièce pour l'élimination de Jessica.

Pour Régis : « C'est très dur d'avoir son rêve arrêté là... ». Regardez son interview réalisée juste après le conseil.