“Koh-Lanta : les 4 terres” : découvrez l'équipe Violette, les aventuriers du Nord (vidéo)

Vendredi 28 août à 21:05, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le lancement de la nouvelle saison de “Koh-Lanta : les 4 Terres”. Découvrez en avant-première l'équipe Violette qui représentera la région Nord.

Les 4 Terres : 4 équipes prêtes a defendre leur region

C’est loin, très loin de la France, dans un archipel idyllique des Fidji, en tout cas en apparence, que 24 aventuriers sont venus s’affronter. Ils ne le savent pas mais ils vont représenter leur région… leur Terre !

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, ce sont 4 équipes qui s’affronteront : La première équipe représente le Nord, la deuxième le Sud, la troisième l’Est et la quatrième, l’Ouest.

Dès le départ de cette nouvelle saison, les aventuriers partageront instinctivement une culture et un attachement fort ! Chaque région aura à cœur de porter haut ses couleurs et ses valeurs.

Les points en commun seront-ils des atouts ? La cohésion sera-t-elle évidente pour tous ? Ou les difficultés auront-elles raison de l’esprit de corps ?

En tout cas, la compétition n’en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu’à la dernière seconde !

La région Nord : les aventuriers violets

La région Nord porte la couleur violette et regroupe trois aventuriers pur-Chti et trois aventuriers parisiens.

Côté Chti et fiers de l’être : Fabrice, garagiste de 54 ans habite Maubeuge. Lola, 23 ans, étudiante en Marketing, travaille avec ses parents dans la friterie familiale à Berck. Marie-France, bouchère de 49 ans aime le sens de l’effort. Petit hic, sa capacité à se tenir à l’écart quand un problème éclate. Le caractère explosif de Marie-France risque donc de faire des étincelles.

Côté parisien, on retrouve Samuel. Après 15 ans dans l’armée de terre à organiser des stages de reconstruction mentale par le sport à des blessés de guerre ou victimes d’attentat, il a décidé de devenir coach mental. A près de 40 ans, son ego a besoin de savoir s’il peut relever ce genre de challenge. Angélique a 26 ans. Derrière ce visage d’ange, cette jeune serveuse cache un passé douloureux. De sa vie en famille d’accueil, Angélique garde une volonté tenace et l’envie de montrer qu’elle est devenue une jeune femme accomplie. Adrien enfin, ingénieur ferroviaire de 30 ans, n’est pas venu aux Fidji pour faire de l’illustration. Construire des cabanes, pêcher des crabes et se faire des amis, ce n’est pas son truc. Son truc à lui, c’est la stratégie (normal pour un prof de basket). Et son leitmotiv, trahir avant d’être trahi, ça promet !