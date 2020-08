“Koh-Lanta : les 4 terres” : découvrez l'équipe Orange, les aventuriers de l'Ouest (vidéo)

Vendredi 28 août à 21:05, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le lancement de la nouvelle saison de “Koh-Lanta : les 4 Terres”. Découvrez en avant-première l'équipe Orange qui représentera la région Ouest.

Les 4 Terres : 4 équipes prêtes a defendre leur region

C’est loin, très loin de la France, dans un archipel idyllique des Fidji, en tout cas en apparence, que 24 aventuriers sont venus s’affronter. Ils ne le savent pas mais ils vont représenter leur région… leur Terre !

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, ce sont 4 équipes qui s’affronteront : La première équipe représente le Nord, la deuxième le Sud, la troisième l’Est et la quatrième, l’Ouest.

Dès le départ de cette nouvelle saison, les aventuriers partageront instinctivement une culture et un attachement fort ! Chaque région aura à cœur de porter haut ses couleurs et ses valeurs.

Les points en commun seront-ils des atouts ? La cohésion sera-t-elle évidente pour tous ? Ou les difficultés auront-elles raison de l’esprit de corps ?

En tout cas, la compétition n’en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu’à la dernière seconde !

La région Ouest : les aventuriers oranges

La région Ouest, ou plutôt Grand Ouest puisqu’il faut partir de la Normandie et descendre jusqu’à Biarritz, porte la couleur orange. L’ouest, c’est l’océan.

Jody 32 ans, passe ses journées en mer. Et pour cause, elle est ostréicultrice en Charentes Maritimes.

Originaire du Béarn, Diane est agent immobilier dans l’agence de son papa. Et à 25 ans, elle a envie de (se) prouver qu’elle peut voler de ses propres ailes.

Brice, est animateur radio dans le Limousin. Le jeune homme de 22 ans, au tempérament joyeux rêve de laisser une trace de son passage à Koh-Lanta.

Plus au Sud, François, 47 ans, est négociant en matériaux et espère représenter dignement le Pays Basque, sa terre natale. Il parait que le Basque a la tête dure et le caractère fort. On a hâte de voir ça.

Mais le Grand Ouest , c’est également la Normandie et ses deux sportifs aventuriers :

Estelle, 47 ans, conseillère en insertion professionnelle est une sportive accomplie. Membre de l’équipe de France de Cyclisme (elle a côtoyé Jeannie Longo), croit en sa bonne étoile et sa force de caractère.

Dorian, quant à lui, est contrôleur de train dans sa belle région le Calvados, mais c’est surtout le Champion de France du 3000 mètres Steeple. Et si certains sportifs rêvent de gagner les JO, Dorian rêve de gagner Koh-Lanta et pour cela, il s’est entraîné plusieurs heures par jour.