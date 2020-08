“Koh-Lanta : les 4 terres” : découvrez l'équipe Verte, les aventuriers de l'Est (vidéo)

Vendredi 28 août à 21:05, Denis Brogniart vous proposera de suivre sur TF1 le lancement de la nouvelle saison de “Koh-Lanta : les 4 Terres”. Découvrez en avant-première l'équipe Orange qui représentera la région Ouest.

Les 4 Terres : 4 équipes prêtes a defendre leur region

C’est loin, très loin de la France, dans un archipel idyllique des Fidji, en tout cas en apparence, que 24 aventuriers sont venus s’affronter. Ils ne le savent pas mais ils vont représenter leur région… leur Terre !

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, ce sont 4 équipes qui s’affronteront : La première équipe représente le Nord, la deuxième le Sud, la troisième l’Est et la quatrième, l’Ouest.

Dès le départ de cette nouvelle saison, les aventuriers partageront instinctivement une culture et un attachement fort ! Chaque région aura à cœur de porter haut ses couleurs et ses valeurs.

Les points en commun seront-ils des atouts ? La cohésion sera-t-elle évidente pour tous ? Ou les difficultés auront-elles raison de l’esprit de corps ?

En tout cas, la compétition n’en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu’à la dernière seconde !

La région Est : les aventuriers verts

La région Grand Est porte fièrement la couleur verte. Elle est représentée par 6 aventuriers. Trois hommes et trois femmes. Tous prêts à repousser leurs limites pour faire rayonner leur région.

Hadja, handballeuse professionnelle, est originaire d’Epernay en Champagne. A 28 ans, elle l’avoue sans honte. Sur un terrain, c’est une peste. Guerrière, elle possède tous les atouts pour briller dans cette nouvelle aventure.

A ses côtés, Bertrand-Kamal. A 30 ans, ce Bourguignon (il habite Dijon) est chef de village en hôtel club et assure mettre le feu partout où il passe.

Alexandra, responsable comptable dans le pays de Gex, a plus d’une corde à son arc. A 32 ans, elle maîtrise le tir à l’arc, l’orientation et la natation. Trois disciplines qui l’aideront à se sortir de situations compliquées.

Joaquina est certainement la battante de l’équipe. Cette maman de 3 ados mène de front sa vie de mère et celle de responsable de boulangerie. Elle avait à peine 17 ans quand est né son premier fils et 19 ans pour le deuxième. A 38 ans, elle aspire à penser un peu plus à elle. Pour l’aider à franchir le pas, ses fils l’ont inscrite pour cette nouvelle édition.

Loïc, le benjamin de cette équipe a 20 ans. Il vit dans ses montagnes entre Chambéry et Grenoble et se passionne pour les sports extrêmes.

Pas très loin de chez lui, en Isère, vit Laurent, professeur d’histoire-géographie au collège. A 48 ans, il est le vétéran de cette équipe. Celui que ses élèves aiment surnommer Papa Jones sera-t-il l’homme fort de cette équipe ?