“Koh-Lanta : les 4 terres” : Diane, Estelle & Mathieu éliminés, leurs réactions après le conseil (vidéo)

Samedi 18 septembre, Denis Brogniart vous a proposé de suivre dès 21:05 sur TF1 le 4ème épisode de “Koh-Lanta : les 4 terres” qui a réservé son lot de surprises et de rebondissements...

Retour de Diane dans l'aventure après son élimination de la semaine dernière par Estelle et son collier d'immunité ! Samuel qui était à l'infirmerie a été sorti sur décision médicale, Diane a donc pris sa place dans l'équipe des violets.

Une fois de plus, ce sont les verts qui ont gagné l'épreuve d'immunité. Et pour les violets qui ont été les premiers à perdre, la sentence a été immédiate avec un premier conseil sur place. Un petit tout et puis s'en va, Diane est de nouveau éliminée à peine revenue dans l'aventure...

Les deux autres tribus perdantes, les oranges et les bleus se sont rendus le lendemain au conseil. Le joli coup de maître d'Estelle de la semaine dernière aura permis une chose : prouver aux autres aventuriers qu'elle était capable du meilleur. Et c'est la tête haute qu'Estelle sort de l'aventure.

Les deux autres tribus perdantes, les oranges et les bleus se sont rendus le lendemain au conseil. Le joli coup de maître d'Estelle de la semaine dernière aura permis une chose : prouver aux autres aventuriers qu'elle était capable du meilleur. Et c'est la tête haute qu'Estelle sort de l'aventure.

Et du côté des bleus, l'équipe a décidé d'éliminer Aubin... Sauf que Aubin a trouvé au cours du 3ème épisodes un collier d'immunité et que les autres ne le savent pas !! Stupeur générale quand Aubin a sorti son collier. Tous les votes contre lui n'ont pas été comptabilisés et c'est le vote d'Aubin pour Mathieu qui l'a fait sortir de l'aventure. Un Mathieu qui avait le profil du possible gagnant de Koh-Lanta. Il avait toutes les qualités pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Mais, il lui a manqué l'essentiel. Il le reconnait lui même : il a été trop naïf.