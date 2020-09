“Koh-Lanta : les 4 terres” : Adrien éliminé, victime de sa propre stratégie, sa réaction (vidéo)

Vendredi 25 septembre dès 21:05, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 5ème épisode de “Koh-Lanta : les 4 terres” au cours duquel les régions ont laissé place à deux tribus : les rouges & les jaunes.

Les aventuriers ont été confronté à un grand chambardement aux Fidji ! Terminé les régions, les aventuriers se sont retrouvés en deux tribus : les jaunes et les rouges. La grande aventure a été relancée et tous les aventuriers ont du s’adapter au plus vite à leur nouvelle tribu.

Adrien, ancien aventurier du Nord, se voyait déjà sur les poteaux et le chèque de 100.000 euros dans les mains. Déjà stratège dans son ancienne équipe, il n'avait pas hésiter à trahir la confiance de Marie-France pour l'éliminer. A peine arrivé dans sa tribu rouge, et avant-même le premier jeu d'immunité, Adrien a mis en place une stratégie qui a fini par se retourner contre lui.

Tel est pris qui croyait prendre... Et pourtant, c'est un aventurier très fairplay que l'on retrouve pour son interview réalisée juste après le conseil et son élimination.

Extrait de l'émission Koh-Lanta : les 4 terres du vendredi 25 septembre.