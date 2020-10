“Koh-Lanta : les 4 terres” : Sébastien a été éliminé, regardez sa réaction après le conseil (vidéo)

Vendredi 9 octobre, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 7ème épisode de “Koh-Lanta : les 4 terres” dans lequel Sébastien a été éliminé.

Il n'a rien vu venir, d'autant plus que les votes de l'équipe rouge pour le conseil s'orientaient sur Fabrice et Marie-France... Mais voilà, dans Koh-Lanta le destin des aventuriers peut basculer à tout moment et Sébastien en a fait les frais.

C’est un aventurier abasourdi que l’on retrouve en interview post conseil. Lui qui a tant œuvré sur le camp se trouva fort dépourvu quand l’heure du conseil fut venue. Découvrez la réaction de Sébastien juste après son élimination.

Extrait de Koh-Lanta du vendredi 9 octobre.