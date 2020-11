“Koh-Lanta, les 4 terres” : Ava a été éliminée, regardez sa réaction après le conseil (vidéo)

Vendredi 13 novembre, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 12ème épisode de “Koh-Lanta, les 4 terres” dans lequel Ava a été éliminée lors du conseil. Découvrez sa réaction...

La compétition rentre dans sa phase finale et les 8 concurrents encore en course commencent à penser à la Finale. Les places sont chères, et les derniers Rouges semblent mal embarqués…

Etre le dernier éliminé à ce moment de l'aventure, c'est comme échouer à la quatrième place d'un podium : la plus mauvaise place... C'est en tout cas, le sentiment amer mais très fairplay d'Ava que l'on retrouve en interview quelques minutes après son élimination.

Extrait de l'émission “Koh-Lanta, les 4 terres” du vendredi 13 novembre 2020.