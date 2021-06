“Koh-Lanta” : Maxine remporte l'édition des Armes Secrètes, regardez le dépouillement (vidéo)

Vendredi 4 juin, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 dès 21:05 la grande finale de “Koh-Lanta, les armes secrètes” qui a été remportée par Maxine.

Ils étaient 21 aventuriers au départ de cette nouvelle saison de “Koh-Lanta, les armes secrètes”. Tous ont rêvé de participer à la mythique épreuve des poteaux mais seuls trois d’entre eux ont gagné leur ticket gagnant lors de l’épreuve d’orientation. Maxine, Lucie et Jonathan sont les trois finalistes de cette 22ème saison.

Après deux heures d'épreuve, c'est Jonathan qui est tombé le premier. 8 minutes plus tard, c'est Lucie qui est tombée de son poteau, offrant la victoire à Maxine. Cette dernière a souhaité emmener avec elle Lucie en finale pour y affronter la décision du jury qui a désigné le vainqeur de cette édition 2021 : Maxine !

Ancienne championne de gymnastique acrobatique et de plongeon, Maxine a abandonné juste avant les JO de Rio (en plongeon), victime d’un burn out. Déçue pour elle, et pour son papa (ancien champion du monde de Tumbling) qui la coache depuis toujours, elle est restée dans le domaine du sport. Aujourd’hui journaliste sportive, toute sa vie tourne autour de la performance. Toujours aussi compétitrice et assoiffée de médailles, Maxine a souhaité redevenir une athlète de haut-niveau le temps d’un Koh-Lanta… Pour l’adrénaline, pour le challenge. Koh Lanta, c'était ses JO à elle !