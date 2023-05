"Koh-Lanta" : Gilles a été éliminé, sa réaction après le conseil - Vidéo

Mardi 2 mai 2023 à partir de 21:10, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 11ème épisode de "Koh-Lanta" à l'issue duquel Gilles a été éliminé à sa plus grande surprise !

Pour ce conseil du 11ème épisode, l'alliance des 4 garçons semble toujours en position de force et ils ont décidé d'éliminer Tania de l'aventure.

Mais le vent a tourné sur le camp des réunifiés. Le jeu de confort, remporté par Gilles, a rabbatu toutes les cartes et les alliances ne sont pas restées intactes.

Face à la stratégie secrète des hommes, les femmes ont voulu reprendre le pouvoir et c'est Gilles, qui se voyait déjà sur les poteaux, qui a été éliminé à sa plus grande surprise et celle de ses alliés !

Extrait de "Kon-Lanta", épisode 11 du mardi 2 mai 2023.