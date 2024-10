Le 10ème épisode de "Koh-Lanta, la tribu maudite", diffusé mardi 22 octobre 2024 sur TF1, a été celui des règlements de comptes et s'est achevé sur la plus grosse trahison de l'aventure et l'élimination de Frédéric.

Ce conseil n'est normalement qu'une formalité pour les ex-jaunes. En effet, le totem d'immunité est dans les mains de Charlotte et Gustin est toujours allié aux anciens jaunes. Cependant, Charlotte et Sophia ont récemment amorcé une révolution pour éliminer Frédéric et se son rapprochées de Ugo qui détient le vote noir. Le stratège Frédéric va être victime une stratégie qu'il n'a pas anticipée... Extrait de "Koh-Lanta 2024, la tribu maudite" du mardi 22 octobre 20204.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire