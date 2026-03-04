"Koh-Lanta" : Françoise est la première victime des Reliques du Destin, sa réaction après son élimination (vidéo)

Perdante de l'épreuve d'immunité, l'équipe rouge s'est retrouvée au premier conseil de l'aventure et les aventuriers ont découvert les conséquences des Reliques du Destin...
Sans surprise, les Lahoy ont décidé à l'unanimité de voter contre Lionel en raison de son isolement au sein du groupe.
Avant de partir, Lionel s'est rendu dans l'Antre du Destin et a brisé une poterie. Il a eu la chance de récupérer la relique du "Duel de riposte", un pouvoir qui lui a permis de choisir l'un de ses coéquipiers pour l'affronter immédiatement en duel afin de sauver sa place.
Confirmant son vote au Conseil, Lionel a provoqué Françoise en duel. Ce duel consistait à allumer un feu assez puissant pour brûler une corde qui retenait une noix de coco. Le premier à libérer la noix de coco restait dans l'aventure, le perdant était éliminé.
Ce duel a été remporté par Lionel, provoquant donc l'élimination de Françoise, première victime de ces Reliques du Destin.
Lionel a donc réintégré l'équipe des Lahoy avec un collier d'immunité qu'il devra impérativement jouer lors du prochain conseil de son équipe ou le céder à l'un de ses coéquipiers.
Françoise a du mal à accepter cette élimination. Elle y a cru jusqu'au bout, mais elle s'est précipitée pendant l'épreuve du duel. Elle garde un goût de trop peu, et il est difficile de voir le positif dans cette situation.