"Star Academy" : voici les trois premiers élèves nommés pour le prime du samedi 25 octobre 2025 ?

Ce mercredi 22 octobre 2025, le directeur de la "Star Academy", Michael Goldman, a annoncé aux académiciens quels étaient les trois élèves nommés pour le prime de samedi prochain.

Première semaine au Château pour les 17 élèves de la saison 2025 de la Star Academy et déjà une première élimination se profile.

Après les premières évaluations sur le thème de la « personal story », les professeurs ont choisi les trois élèves nommés cette semaine.

Les trois élèves qui ont le moins convaincu les professeurs sont : Théo P., Emma et Mehdi.

Dès à présent, les téléspectateurs peuvent voter pour sauver leur élève préféré, les deux autres seront départagés par leurs camarades.

Regardez l'annonce par Michael Goldman et la réaction des nommés.