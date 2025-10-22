recherche
Star Academy

"Star Academy" : voici les trois premiers élèves nommés pour le prime du samedi 25 octobre 2025 ?

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 octobre 2025 102
"Star Academy" : voici les trois premiers élèves nommés pour le prime du samedi 25 octobre 2025 ?

Ce mercredi 22 octobre 2025, le directeur de la "Star Academy", Michael Goldman, a annoncé aux académiciens quels étaient les trois élèves nommés pour le prime de samedi prochain.

Première semaine au Château pour les 17 élèves de la saison 2025 de la Star Academy et déjà une première élimination se profile.

Après les premières évaluations sur le thème de la « personal story », les professeurs ont choisi les trois élèves nommés cette semaine.

Les trois élèves qui ont le moins convaincu les professeurs sont : Théo P.Emma et Mehdi.

Dès à présent, les téléspectateurs peuvent voter pour sauver leur élève préféré, les deux autres seront départagés par leurs camarades.

Regardez l'annonce par Michael Goldman et la réaction des nommés.

Dernière modification le mercredi, 22 octobre 2025 21:04
Publié dans Star Academy
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 23 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 23 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

22 octobre 2025 - 21:09

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

21 octobre 2025 - 12:35 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...