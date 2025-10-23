recherche
Star Academy

"Star Academy" samedi 25 octobre 2025 sur TF1, voici les artistes qui seront présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 octobre 2025 61
Samedi 25 octobre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aligas présentera sur TF1 le second prime de la 13ème saison de la "Star Academy". Voici les artistes qui seront présents samedi soir.

Samedi soir, les élèves monteront sur scène en direct, accompagnés d'artistes français et internationaux.

L'heure sera venue de mettre en pratique leurs apprentissages de la semaine et de donner le meilleur d'eux-mêmes devant le public et les professeurs.

Le prime débutera par la collégiale des académiciens sur l'hymne de cette nouvelle saison, le titre « Voulez-vous » du groupe Abba.

Nikos Aliagas accueillera Kyo, Amel Bent, Benjamin Biolay, Lily Wood and the Prick et Luiza.

Cette semaine, Théo P.Emma et Mehdi sont nommés. Un élève sera sauvé par les téléspectateurs, les deux autres seront départagés en fin d'émission par leurs camarades.

Publié dans Star Academy, Invités des émissions, Samedi
