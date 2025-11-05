"Star Academy" vendredi 7 novembre 2025 sur TF1, les artistes présents

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le quatrième prime de la "Star Academy" dans lequel, pour la premièrefois, 10 élèves seront en danger.

Deux équipes d'académiciens prêtes à montrer tous leurs talents vont s'affronter au cours de ce prime, c'est le choc de la saison à la "Star Academy".

D'un côté, l'équipe bleue entraînée par Ambre avec Léo, Sarah, Mélissa et Noah est plus que déterminée.

Face à eux, l'équipe rose portée par Anouck avec Théo L, Léane, Jeanne et Théo P.

Les prodiges de la scène n'ont qu'un seul objectif, faire gagner leurs équipes et convaincre les téléspectateurs de voter pour eux afin de leur éviter une élimination.

Cette semaine, Clara Luciani, Etienne Daho, Zaz et Ridsa viendront chanter avec les élèves.