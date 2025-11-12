"Star Academy" vendredi 14 novembre 2025 sur TF1, le prime des anciens élèves

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera le 5ème prime de la "Star Academy" qui rendra hommage aux anciens élèves.

Depuis trois ans, ils ont fait vibrer la "Star Academy" et, aujourd'hui, ils incarnent le nouveau visage de la pop Française.

Vendredi soir, les anciens élèves sont de retour : Marine, Helena, Ebony, Charles Doré, Franck, Julien Liebn Leni, Victorien, Enola, Louis Albi.

Avec la nouvelle promotion, ils vont faire le show et partager des moments uniques.

Les nouveaux élèves devront se dépasser, émouvoir et faire leurs preuves...

Cette semaine, Théo L, Ema et Léane sont nommés et seront en danger tout au long de ce prime.