"Star Academy" : Théo L. sauvé, Ema cède sa place à Léane, regardez ce coup de théâtre (vidéo)

Après plus de deux heures de show, le 5ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Ema est la quatrième élève éliminée et Théo L. a été sauvé par les téléspectateurs.

Après les évaluations, Michael Goldman a dévoilé les académiciens nommés cette semaine : Ema, Léane et Théo L..

Ema, Léane et Théo L., qui étaient en danger ce soir tout au long du prime, ont brillamment défendu leur place. Ema sur le titre « Secret » de Louane, Léane sur le titre « Tu n'es plus là » d'Amel Bent et Théo L.sur le titre « En apesanteur » de Calogéro.

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Théo L.

Ema et Léane se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

Estimant qu'elle avait déjà eu deux fois la chance d'être sauvée par ses camarades, Ema a décidé de céder sa place à Léane sans passer par le vote des élèves ! Une première dans toute l'histoire de la "Star Academy"...