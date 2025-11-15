recherche
Star Academy

"Star Academy" : Théo L. sauvé, Ema cède sa place à Léane, regardez ce coup de théâtre (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 15 novembre 2025 66
"Star Academy" : Théo L. sauvé, Ema cède sa place à Léane, regardez ce coup de théâtre (vidéo)

Après plus de deux heures de show, le 5ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Ema est la quatrième élève éliminée et Théo L. a été sauvé par les téléspectateurs.

Après les évaluations, Michael Goldman a dévoilé les académiciens nommés cette semaine : Ema, Léane et Théo L..

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Théo L.

Ema et Léane se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

Estimant qu'elle avait déjà eu deux fois la chance d'être sauvée par ses camarades, Ema a décidé de céder sa place à Léane sans passer par le vote des élèves ! Une première dans toute l'histoire de la "Star Academy"...

Dernière modification le samedi, 15 novembre 2025 00:45
Publié dans Star Academy
Suivez nous...