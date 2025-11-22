recherche
Star Academy

"Star Academy" : Victor sauvé, Léane éliminée, regardez le choix du public & des élèves (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 131
Après plus de deux heures de show, le 6ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Léane est la cinquième élève éliminée et Victor a été sauvé par les téléspectateurs.

Sur ce 6ème prime placé sous le signe des surprises, Victor, Théo P. et Léane étaient en danger.

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Victor.

Théo P. et Léane se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

Ils étaient 10 à voter et c'est Théo P. qu'ils ont décidé de sauver. C'est donc Léane qui est éliminée ce soir.

Dernière modification le samedi, 22 novembre 2025 01:11
Publié dans Star Academy
Suivez nous...