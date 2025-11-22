"Star Academy" : Victor sauvé, Léane éliminée, regardez le choix du public & des élèves (vidéo)

Après plus de deux heures de show, le 6ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Léane est la cinquième élève éliminée et Victor a été sauvé par les téléspectateurs.

Sur ce 6ème prime placé sous le signe des surprises, Victor, Théo P. et Léane étaient en danger.

Avant que les votes soient clos, ils ont brillamment défendu leur place. Victor sur le titre « Mourrir sur scène » de Dalida, Théo P. sur le titre « Petite Marie » de Francis Cabrel et Léane sur le titre « Heal the world » de Michaël Jackson.

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Victor.

Théo P. et Léane se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

Ils étaient 10 à voter et c'est Théo P. qu'ils ont décidé de sauver. C'est donc Léane qui est éliminée ce soir.