"Star Academy" samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les invités du prime de la tournée (vidéo)

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 9ème prime de la "Star Academy" qui va déterminer les participants de la prochaine tournée.

Après deux mois d’émotions, de travail et de dépassement de soi, les élèves de la "Star Academy" s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre, celui du Star Academy Tour 2026 qui débutera le 27 février 2026 à Reims.

Trois candidats sont déjà assurés de participer à la tournée : Ambre, qui a décroché l’immunité en remportant le Top 3 lors du dernier prime, Sarah, distinguée par les professeurs pour avoir livré le meilleur tableau chanté-dansé de la saison et Bastiaan qui a été immunisé à l'issue des évaluations.

Sept élèves sont en danger

Samedi soir, sept élèves seront en ballotage : Théo P, Léo, Anouk, Jeanne, Mélissa, Léa et Victor.

Les six dernières places pour la tournée seront attribuées par les téléspectateurs de TF1 qui voteront tout au long du prime. Pour le candidat ayant reçu le moins de votes, l'aventure s'arrêtera.

Des invités prestigieux

Cette semaine, Calum Scott, Asaf Avidan, Suzane, Gaëtan Roussel, Hoshi et Pomme viendront partager la scène avec les élèves.

Quel sera le casting de la prochaine tournée de la Star Academy ?

Qui va quitter l'aventure aux portes de la tournée ?