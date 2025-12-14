recherche
Star Academy

"Star Academy" : Léo éliminé aux portes de la Tournée (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 184
"Star Academy" : Léo éliminé aux portes de la Tournée (vidéo)

Le 9ème prime de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec l'élimination de Léo aux portes de la tournée. Regardez l'annonce du choix du public par Nikos Aliagas et Karima Charni.

Pour ce prime spécial de la Tournée, 7 élèves étaient en danger ce soir : Théo P, Léo, Anouk, Jeanne, Melissa, Léa et Victor.

Tout au long de la soirée, les téléspectateurs de TF1 ont voté pour choisir d'envoyer sur la tournée leur académicien préféré.

Après plus de deux heures de show en direct, Nikos Aliagas et Karima Charni ont annoncé le choix des téléspectateurs : Théo P, Anouk, Victor, Jeanne, Léa et Melissa rejoignent Ambre, Sarah et Bastiann sur la Tournée !

L'aventure s'arrête donc ce soir pour Léo, éliminé aux portes de la Tournée.

Publié dans Star Academy
Suivez nous...