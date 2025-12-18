"Star Academy" samedi 20 décembre 2025 sur TF1, les invités du prime des face-à-face

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 10ème prime de la "Star Academy" durant lequel les candidats vont performer en face à face.

Samedi soir, mis à part Ambre qui a été immunisée lors des évaluations, les huit autres académiciens vont devoir défendre leur place pour la suite de l'aventure dans ce prime des face-à-face.

Huit élèves, puis quatre seront en danger

Victor affrontera Théo P., Bastiaan affrontera Léa, Ambre affrontera Jeanne et Sarah affrontera Melissa.

Ces quatre duels seront départagés en direct par le public. Il y aura un gagnant et un perdant pour chaque face-à-face. Le perdant sera en danger et soumis aux votes des téléspectateurs.

Quatre élèves seront donc en danger à l'issue de ces duels, celui qui aura reçu le moins de votes du public quittera définitivement l'aventure.

Des invités prestigieux

Cette semaine, Craig David, Santa, Leman et Louane viendront partager la scène avec les élèves.