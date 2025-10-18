Replay "Star Academy" : Sarah chante « Someone like you » d’Adele (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" débute sur TF1 avec Sarah qui chante "Someone like you" d’Adele. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sarah a 23 ans et habite Marne-la-Vallée (77). Elle partage sa vie entre Marne-la-Vallée et Londres, où elle s’est installée comme jeune fille au pair. Autodidacte, elle s’est forgée seule en chantant sur des bateaux de croisière et dans des bars.

En intégrant la Star Academy, elle compte bien profiter des cours pour acquérir technique et méthode.

Confiante et aventureuse, son univers est riche et éclectique, allant de l’opéra au jazz, du classique au rock, jusqu’à la soul et la pop.

Sarah foule pour la première fois, le plateau du Studio 217 la Star Academy avec un titre de pop Star Adele et son titre « Someone like you ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.