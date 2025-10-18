recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Sarah chante « Someone like you » d’Adele (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 203
Replay "Star Academy" : Sarah chante « Someone like you » d’Adele (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" débute sur TF1 avec Sarah qui chante "Someone like you" d’Adele. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sarah a 23 ans et habite Marne-la-Vallée (77). Elle partage sa vie entre Marne-la-Vallée et Londres, où elle s’est installée comme jeune fille au pair. Autodidacte, elle s’est forgée seule en chantant sur des bateaux de croisière et dans des bars.

En intégrant la Star Academy, elle compte bien profiter des cours pour acquérir technique et méthode.

Confiante et aventureuse, son univers est riche et éclectique, allant de l’opéra au jazz, du classique au rock, jusqu’à la soul et la pop. 

Sarah foule pour la première fois, le plateau du Studio 217 la Star Academy avec un titre de pop Star Adele et son titre « Someone like you ».

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 22:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

18 octobre 2025 - 23:57

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...