Replay "Star Academy" : Théo L. chante « Je suis un homme » de Zazie (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 172
Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Théo L. qui chante « Je suis un homme » de Zazie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Théo a 23 ans et habite à Orléans. Il chante depuis l’âge de 12 ans, ses premiers pas sur scène ayant eu lieu au sein d’une petite troupe de village.

Titulaire d’une licence en musique, il est aujourd’hui prestataire dans l’événementiel et loue du matériel audio dans différents événements. Cette activité lui permet de se produire en première partie d’artistes de sa région, ainsi que lors de mariages et cérémonies.

Ce soir, il a choisi un titre pop / rock de Zazie : « Je suis un homme » pour se démarquer des autres élèves de la nouvelle promotion de la Star Academy 2025.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Suivez nous...