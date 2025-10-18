recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 187
Replay "Star Academy" : Ambre chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ambre a 18 ans et habite Paris. Elle est façonnée par une enfance passée entre la Martinique, Marrakech et la Guadeloupe, cette vie à l’étranger a nourri l’univers artistique d’Ambre.

À seulement 18 ans, elle dessine, danse, fait du doublage et de la boxe, mais la musique reste sa première passion : elle chante et joue du piano dès qu’elle en a l’occasion. Depuis l’obtention de son baccalauréat, Ambre brûle d’envie de se lancer pleinement dans une carrière artistique. 

Ce soir, la jeune parisienne de 18 ans va pouvoir réaliser son rêve en foulant le mythique parquet du studio 217 de la Plaine Saint Denis. Pour son premier prime de la saison de la Star Academy 2025, elle va interpréter un magnifique titre de la chanteuse et coach de The Voice : « Entrer dans la lumière » de Patricia Kass. Un titre délicat qui correspond parfaitement à la tessiture de voix de la jeune femme.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 22:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

18 octobre 2025 - 23:57

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...