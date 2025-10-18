Replay "Star Academy" : Ambre chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ambre qui chante « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ambre a 18 ans et habite Paris. Elle est façonnée par une enfance passée entre la Martinique, Marrakech et la Guadeloupe, cette vie à l’étranger a nourri l’univers artistique d’Ambre.

À seulement 18 ans, elle dessine, danse, fait du doublage et de la boxe, mais la musique reste sa première passion : elle chante et joue du piano dès qu’elle en a l’occasion. Depuis l’obtention de son baccalauréat, Ambre brûle d’envie de se lancer pleinement dans une carrière artistique.

Ce soir, la jeune parisienne de 18 ans va pouvoir réaliser son rêve en foulant le mythique parquet du studio 217 de la Plaine Saint Denis. Pour son premier prime de la saison de la Star Academy 2025, elle va interpréter un magnifique titre de la chanteuse et coach de The Voice : « Entrer dans la lumière » de Patricia Kass. Un titre délicat qui correspond parfaitement à la tessiture de voix de la jeune femme.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.