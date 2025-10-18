recherche
Replay "Star Academy" : Bastiaan chante « Grace Kelly » de Mika (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 129
Replay "Star Academy" : Bastiaan chante « Grace Kelly » de Mika (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Bastiaan qui chante « Grace Kelly » de Mika. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Bastiaan est franco-néerlandais. Il a 23 ans et habite au Mesnil-le-Roi dans les Yvelines. Il partage sa vie entre Londres et Paris.

Pour allier sa passion du chant et de la danse, il a opté pour des études de comédie musicale, avec cette envie de divertir à travers la musique.

Spontané, curieux et sensible, Bastiaan est également un compétiteur qui compte bien aller le plus loin possible dans la Star Academy

Ce soir, pour le premier prime de la nouvelle saison de la Star Academy 2025, le jeune homme a choisi un titre de Mika : « Grace Kelly » pour mettre en avant sa spontanéité et son côté compétiteur.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 22:15
Star Academy | Vidéos
Suivez nous...